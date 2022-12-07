Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tiktokçu Aybüke Kimdir? “Çakal” Dövmesiyle Olay Yaratmıştı! Tiktokçu Aybüke’nin Memleketini Duyan Şok Oldu!

Bir döneme damgasını vuran evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, tam beş yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla seyirci karşısına yeniden çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz gün bir tanıtım fragmanı yayınlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, gelin ve damat adaylarını da tanıttı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programını 9 gelin adayından biri TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü TikTokçu Aybüke kimdir? Aybüke Çangal kaç yaşında, aslen nereli? Aybüke Çangal nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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