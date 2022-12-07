Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Tiktokçu Aybüke Kimdir? “Çakal” Dövmesiyle Olay Yaratmıştı! Tiktokçu Aybüke’nin Memleketini Duyan Şok Oldu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programını 9 gelin adayından biri TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü TikTokçu Aybüke kimdir? İşte Aybüke Çangal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir döneme damgasını vuran evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur, tam beş yıl aradan sonra Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla seyirci karşısına yeniden çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz gün bir tanıtım fragmanı yayınlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, gelin ve damat adaylarını da tanıttı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programını 9 gelin adayından biri TikTok fenomeni Aybüke Çangal oldu! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü TikTokçu Aybüke kimdir? Aybüke Çangal kaç yaşında, aslen nereli? Aybüke Çangal nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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07 Ara 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.