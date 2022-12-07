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07 Ara 2022 - 16:04

Yargı Dizisinde Parla Krizi Ortalığı İyice Karıştırdı! Olay Boşanmaya Kadar Gidebilir; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da sular durulmuyor! Serdar’ın katilinin Parla olduğunun ortaya çıkmasının ardından, olaylar karışmaya başladı. Olayın en sonunda Ilgaz ve Ceylin’e patlayacağı ve iki ismin boşanmaya karar vereceği düşünülmeye başlandı. Öyle bir olay yaşanacak ki, binlerce kişi “Yazıklar olsun” demeden yapamayacak! İşte merak edilenler…