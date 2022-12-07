- 07 Ara 2022 - 16:04 G: 07 Ara 2022 - 16:05

Yargı Dizisinde Parla Krizi Ortalığı İyice Karıştırdı! Olay Boşanmaya Kadar Gidebilir; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… “Yazıklar Olsun!” Meğer…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da sular durulmuyor! Serdar’ın katilinin Parla olduğunun ortaya çıkmasının ardından, olaylar karışmaya başladı. Olayın en sonunda Ilgaz ve Ceylin’e patlayacağı ve iki ismin boşanmaya karar vereceği düşünülmeye başlandı. Öyle bir olay yaşanacak ki, binlerce kişi “Yazıklar olsun” demeden yapamayacak! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Serdar’ın katilinin ortaya çıkmasının ardından gözler Ilgaz ve Ceylin’e çevrilmişti çünkü katil en yakınlarıydı! Merdan Dede, ölümüne sayılı günler kala hapse girmeye karar vermesi, suçu üstlendiğini göstermişti. Yeni bölüm heyecanı milyonları sararken yaşanan kriz şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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