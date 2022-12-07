Kısmetse Olur Aşkın Gücü Zeyd Kimdir? Bir Zamanlar Göz6 Programında da Vardı! Zeyd Gümüştutan Kaç Yaşındadır?
Aşkın Gücü programının yarışmacı isimleri de belli oldu. Erkekler evinin gözdesi olmaya aday olan Zeyd Gümüştutan ise, ekranlara yabancı olmayan bir isim çıktı! Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Zeyd kimdir? İşte Zeyd Gümüştutan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğeni toplayan programlarından biri olan Kısmetse Olur isimli evlilik programının devamı niteliğinde seyirci karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için geri sayım başladı. Tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin dikkatini üzerine çekmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacı isimleri de belli oldu. Erkekler evinin gözdesi olmaya aday olan Zeyd Gümüştutan ise, ekranlara yabancı olmayan bir isim çıktı! Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Zeyd kimdir? Zeyd Gümüştutan kaç yaşındadır? Zeyd Gümüştutan aslen nereli, nasıl ünlü oldu, hangi programlara katıldı? İşte, detaylar…
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07 Ara 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.