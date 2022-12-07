Kısmetse Olur Aşkın Gücü Zeyd Kimdir? Bir Zamanlar Göz6 Programında da Vardı! Zeyd Gümüştutan Kaç Yaşındadır?

Ekranların beğeni toplayan programlarından biri olan Kısmetse Olur isimli evlilik programının devamı niteliğinde seyirci karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için geri sayım başladı. Tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin dikkatini üzerine çekmiş olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacı isimleri de belli oldu. Erkekler evinin gözdesi olmaya aday olan Zeyd Gümüştutan ise, ekranlara yabancı olmayan bir isim çıktı! Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü Zeyd kimdir? Zeyd Gümüştutan kaç yaşındadır? Zeyd Gümüştutan aslen nereli, nasıl ünlü oldu, hangi programlara katıldı? İşte, detaylar…

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