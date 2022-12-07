Mehmet Al Erbil’in Kızı Ortalığı Yaktı Yıktı! Fiziğini Görenlerin Dibi Düşüyor; “Survivor Poyraz Görmesin!” Neler Oluyor?
Son dönemlerde yaşadığı yeni aşk ile gündemlerden düşmeyen Yasmin Erbil’den geçtiğimiz gün bir paylaşım geldi. Sosyal medya paylaşımı ile bir hayli dikkat çeken Yasmin Erbil hem verdiği pozlar hem de verdiği pozların altına düştüğü not ile çok konuşuldu. İşte Yasmin Erbil cephesinden son detaylar...
Son dönemlerde yaşadığı yeni aşk ile gündemlerden düşmeyen Yasmin Erbil’den geçtiğimiz gün bir paylaşım geldi. Sosyal medya paylaşımı ile bir hayli dikkat çeken Yasmin Erbil hem verdiği pozlar hem de verdiği pozların altına düştüğü not ile çok konuşuldu. Öte yandan Yasmin Erbil’in fotoğraf altına düştüğü notta yaptığı gönderme bir hayli ses getirdi! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil paylaşımının altına ne notu düştü, kime gönderme yaptı? Yasmin Erbil’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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07 Ara 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.