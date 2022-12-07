- 07 Ara 2022 - 20:08

Acun Ilıcalı Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Fedakar Yengeye Değer!” Ayça Çağla Altunkaya’nın Siyah Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Tam Tamına...

Medyanın tanınmış simalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın uzunca süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz pazar düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katıldı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile törene gelen Ayça Çağla Altunkaya, sade ve şık güzelliği ile yine gözleri kamaştırmayı başardı. İşte Acun Ilıcalı ve son detaylar...

Medyanın tanınmış simalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın uzunca süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz pazar düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katıldı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile törene gelen Ayça Çağla Altunkaya, sade ve şık güzelliği ile yine gözleri kamaştırmayı başardı. Siyah elbisesi ile sosyal medyanın gündemine oturan Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesi nasıl? Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin markası ne? Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

07 Ara 2022 - 20:08 - Magazin

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