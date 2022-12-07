Acun Ilıcalı Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Fedakar Yengeye Değer!” Ayça Çağla Altunkaya’nın Siyah Elbisesinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Tam Tamına...
Medyanın tanınmış simalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın uzunca süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz pazar düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katıldı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile törene gelen Ayça Çağla Altunkaya, sade ve şık güzelliği ile yine gözleri kamaştırmayı başardı. İşte Acun Ilıcalı ve son detaylar...
Medyanın tanınmış simalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın uzunca süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz pazar düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katıldı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile törene gelen Ayça Çağla Altunkaya, sade ve şık güzelliği ile yine gözleri kamaştırmayı başardı. Siyah elbisesi ile sosyal medyanın gündemine oturan Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesi nasıl? Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin markası ne? Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
07 Ara 2022 - 20:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.