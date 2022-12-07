Acun Ilıcalı, Tazecik Sevgilisi İçin Paraya Kıydı! “Yengeye Değer!” Millet O Paraya; Ev, Araba Hatta Arsa Alıyor! “Yok Artık!”

Medyanın tanınmış simalarından biri olan Acun Ilıcalı’nın uzunca süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz pazar düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine katıldı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile törene gelen Ayça Çağla Altunkaya, sade ve şık güzelliği ile yine gözleri kamaştırmayı başardı. Siyah elbisesi ile sosyal medyanın gündemine oturan Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı ise, akılları resmen baştan aldı! Peki, Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesi nasıl? Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin markası ne? Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesi ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…