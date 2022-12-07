Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Hapı Yuttu! Bir Yandan Mine Bir Yandan Türkan… “Hiç Kafası Yok!” Tepkiler Yığınla….
Ekranların en çok izlenen yapımları arasında hiç tartışmasız yer alan Üç Kız Kardeş dizisi, bu sezona da damga vurmayı başardı. Her salı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha ekranlara geldi. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar, sosyal medyada pek çok tartışmanın fitilini ateşledi! İşte detaylar...
Ekranların en çok izlenen yapımları arasında hiç tartışmasız yer alan Üç Kız Kardeş dizisi, bu sezona da damga vurmayı başardı. Her salı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha ekranlara geldi. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar, sosyal medyada pek çok tartışmanın fitilini ateşledi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümüne neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Ara 2022 - 16:05 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.