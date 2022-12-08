- 08 Ara 2022 - 22:49

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Somer'e Resti Çekti! Türkan, Son Sözünü Söyledi … Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı sırları çözdü!

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında hiç tartışmasız yer alan Üç Kız Kardeş dizisi, bu sezona da damga vurmayı başardı. Her salı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha ekranlara geldi. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar, sosyal medyada pek çok tartışmanın fitilini ateşledi! İşte detaylar...

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında hiç tartışmasız yer alan Üç Kız Kardeş dizisi, bu sezona da damga vurmayı başardı. Her salı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkan Üç Kız Kardeş dizisi, dün akşam bir bölümü ile daha ekranlara geldi. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar, sosyal medyada pek çok tartışmanın fitilini ateşledi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümüne neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

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08 Ara 2022 - 22:49 - Dizi Haberleri

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Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Somer'e Resti Çekti! Türkan, Son Sözünü Söyledi … Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı sırları çözdü! mask
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