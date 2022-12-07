Cedi Osman’dan Ağızları Açık Bırakacak Düğün Paylaşımı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor; Ebru Şahin’i Hiç Böyle Görmediniz…

Bu yaz evlenen çiftler arasına hızlı bir düğün hazırlığı ile giriş yapan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti, şimdilerde evliliklerinin keyfini sürmeye başladı. Ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni proje hazırlıkları içerisindeyken; tempolu spor yaşamına devam eden dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman, eşine aşkını haykırır hale geldi. Geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaşan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti, tüm Instagram’ı kendilerine hayran bıraktı! Peki, Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti ne paylaştı? Cedi Osman ile Ebru Şahin çiftinin paylaşımına ne gibi yorumlar, tepkiler geldi? İşte, detaylar…

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