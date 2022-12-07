Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’e Rest! Koşun, Kaos Var! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Artık Yüz Yüze Bile Bakmayacaklar!

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Fatih Ürek, bir süredir ekranlardan uzak kalıyordu. Geçtiğimiz gün Haber Global ekranlarından seyirci karşısına çıkan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan Fatih Ürek, yaptığı itiraflar ile herkesi şaşırttı. Özellikle de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumları ile herkesi şaşkına çeviren Fatih Ürek’ten gelen TikTok göndermesi çok konuşuldu! Peki, Fatih Ürek ne dedi? Fatih Ürek neyi itiraf etti? Fatih Ürek, Mehmet Ali Erbil için ne söyledi? İşte, detaylar…