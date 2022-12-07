Fatih Ürek’ten Mehmet Ali Erbil’e Rest! Koşun, Kaos Var! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Artık Yüz Yüze Bile Bakmayacaklar!
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Fatih Ürek, bir süredir ekranlardan uzak kalıyordu. Geçtiğimiz gün Haber Global ekranlarından seyirci karşısına çıkan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan Fatih Ürek, yaptığı itiraflar ile herkesi şaşırttı. Özellikle de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumları ile herkesi şaşkına çeviren Fatih Ürek ile ilgili son detaylar haberimizde...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Fatih Ürek, bir süredir ekranlardan uzak kalıyordu. Geçtiğimiz gün Haber Global ekranlarından seyirci karşısına çıkan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu olan Fatih Ürek, yaptığı itiraflar ile herkesi şaşırttı. Özellikle de ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili yorumları ile herkesi şaşkına çeviren Fatih Ürek’ten gelen TikTok göndermesi çok konuşuldu! Peki, Fatih Ürek ne dedi? Fatih Ürek neyi itiraf etti? Fatih Ürek, Mehmet Ali Erbil için ne söyledi? İşte, detaylar…
07 Ara 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.