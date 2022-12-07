- 07 Ara 2022 - 16:06

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Ünlenen Büşra Pekin’in Son Halinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Herkes Estetik Sanıyordu Ama…

Geçmişte Kanal D ekranlarından yayınlanan; şimdilerde Star TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler isimli programda rol alarak popüler hale gelen ünlü oyuncu Büşra Pekin’in değişimi herkesi şaşırtmış ve ünlü oyuncunun sayısız estetik yaptırdığı iddia edilmişti. O iddialara günler sonra yanıt veren Büşra Pekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçmişte Kanal D ekranlarından yayınlanan; şimdilerde Star TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Çok Güzel Hareketler isimli programda rol alarak popüler hale gelen ünlü oyuncu Büşra Pekin’in değişimi herkesi şaşırtmış ve ünlü oyuncunun sayısız estetik yaptırdığı iddia edilmişti. O iddialara günler sonra yanıt veren Büşra Pekin, gerçeğin bambaşka olduğunu açıklayarak, herkesi resmen şoke etti! Peki, Büşra Pekin’de estetik var mı? Büşra Pekin’in son hali nasıl? Büşra Pekin, estetik mi yaptırdı? Büşra Pekin’in yüzü neden farklı? İşte, detaylar…

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07 Ara 2022 - 16:06 - Magazin

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