Seda Sayan, Acun Ilıcalı’yla İmzaları Attı! Kocası İçin Yaptıkları Artık Çileden Çıkardı… Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, en sonunda Acun Ilıcalı’yla imzaları attı. Kocası için yaptıkları herkesi çileden çıkardı. Böylesi ne duyuldu ne duyuldu! Seda Sayan’ın yaptıklarını duyanlar ne diyeceğini şaşırdı. Kocasıyla dünya evine girdikten sonra yaşam şartlarını değiştiren Seda Sayan, Acun Ilıcalı’yla anlaşma masasını oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Nikah masasına Nisan ayında oturan Seda Sayan, Çağlar Ökten’le arasında 25 yaş olmasına rağmen birbirlerine deliler gibi aşık olduğuna dair hamlelerde bulunuyordu. Kocası için neredeyse her şeyi yapan Seda Sayan’ın Acun Ilıcalı’yla masaya oturması şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.