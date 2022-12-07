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07 Ara 2022 - 16:06

Seda Sayan, Acun Ilıcalı’yla İmzaları Attı! Kocası İçin Yaptıkları Artık Çileden Çıkardı… Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, en sonunda Acun Ilıcalı’yla imzaları attı. Kocası için yaptıkları herkesi çileden çıkardı. Böylesi ne duyuldu ne duyuldu! Seda Sayan’ın yaptıklarını duyanlar ne diyeceğini şaşırdı. Kocasıyla dünya evine girdikten sonra yaşam şartlarını değiştiren Seda Sayan, Acun Ilıcalı’yla anlaşma masasını oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…