Duygu Özaslan Dekoltenin Ayarlarıyla Oynadı! “Abla Ne Olur İçine Bir Şey Giy!” Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı!
Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoktan şoka sürükledi. Farklı kombini ile dikkatleri üzerine çeken Duygu Özaslan’a pek çok yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen Duygu Özaslan’ın kombinli fotoğrafları ve daha fazla detaylar haberimizde...
Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoktan şoka sürükledi. Farklı kombini ile dikkatleri üzerine çeken Duygu Özaslan’a pek çok yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen Duygu Özaslan’ın kombinli fotoğrafları, Türk sinemasının önemli isimlerinden birine de benzetildi. Peki, Duygu Özaslan ne paylaştı? Duygu Özaslan nasıl bir paylaşım yaptı? Duygu Özaslan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar, tepkiler geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 Ara 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.