Duygu Özaslan Dekoltenin Ayarlarıyla Oynadı! “Abla Ne Olur İçine Bir Şey Giy!” Görenler Ezberledi, Bıktı Usandı!

Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan Duygu Özaslan, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şoktan şoka sürükledi. Farklı kombini ile dikkatleri üzerine çeken Duygu Özaslan’a pek çok yorum geldi. Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen Duygu Özaslan’ın kombinli fotoğrafları, Türk sinemasının önemli isimlerinden birine de benzetildi. Peki, Duygu Özaslan ne paylaştı? Duygu Özaslan nasıl bir paylaşım yaptı? Duygu Özaslan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar, tepkiler geldi? İşte, detaylar…

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