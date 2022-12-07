Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!

Dönem dönem yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Migros Market, 2 Aralık ve 8 Aralık’ta geçerli olacak olan indirimiyle yüzleri güldürmüştü. Hem kaliteli ürünleri hem de uygun fiyatları milyonlarca müşterisine sunan Migros Market, temel ihtiyaç ürünlerinde bir kampanya başlatmıştı. Kampanyanın son gününün 8 Aralık olacağını açıklayan Migros, mağazalar kapanmadan herkesi beklediğini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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