Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!
Migros Market’te indirimin son gününün yarın olacağı açıklandı. Bugün aldınız aldınız! Ayçiçek yağı 129 TL’ye, kıyma 47 TL, pirinç 69 TL’ye kadar düştü. Birçok temel ihtiyaç ürününde muhteşem bir kampanya başlatan Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Migros Market, 2 Aralık ve 8 Aralık’ta geçerli olacak olan indirimiyle yüzleri güldürmüştü. Hem kaliteli ürünleri hem de uygun fiyatları milyonlarca müşterisine sunan Migros Market, temel ihtiyaç ürünlerinde bir kampanya başlatmıştı. Kampanyanın son gününün 8 Aralık olacağını açıklayan Migros, mağazalar kapanmadan herkesi beklediğini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.