- 07 Ara 2022 - 16:07

Migros Market’te İndirimin Son Günü! Bugün Aldınız Aldınız; Ayçiçek Yağı 129 TL, Kıyma 47 TL, Pirinç 69 TL… Hemen Alın!

Migros Market’te indirimin son gününün yarın olacağı açıklandı. Bugün aldınız aldınız! Ayçiçek yağı 129 TL’ye, kıyma 47 TL, pirinç 69 TL’ye kadar düştü. Birçok temel ihtiyaç ürününde muhteşem bir kampanya başlatan Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Migros Market, 2 Aralık ve 8 Aralık’ta geçerli olacak olan indirimiyle yüzleri güldürmüştü. Hem kaliteli ürünleri hem de uygun fiyatları milyonlarca müşterisine sunan Migros Market, temel ihtiyaç ürünlerinde bir kampanya başlatmıştı. Kampanyanın son gününün 8 Aralık olacağını açıklayan Migros, mağazalar kapanmadan herkesi beklediğini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market’ten El Kol Titreten İndirim! Tereyağı, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Sucuk, Tavuk… Düştükçe Düşüyor! Stoklarla Sınırlı, Son Gün…
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Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak… mask
Migros Market Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Başladı! Ayçiçek Yağı 129 TL, Domates Salçası 74 TL, Toz Şeker 107 TL’ye Düştü! Yetişen Alacak…
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Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
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BİM Market Sütyen ve İç Çamaşırında Dev İndirimini Başlattı! Sakın Gidip 300 – 400 Lira Para Vermeyin… Sütyen, Atlet, Fanila Fiyatları Düştü! Yok Yok!
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin! mask
ŞOK Market İndirimin Alasını Yaptı! Zeytinyağı 65 TL, Sucuk 49 TL, Deterjan 169 TL, Çift Kişilik Battaniye 139 TL… Kapanmadan Yetişin!
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim! mask
Migros Hafta Sonuna Özel Dev İndirim Yaptı! Kuzu Eti 90 TL, Yumurta, 4 Litrelik Ayçiçek Yağı 120 TL, Soğan 8 TL, Muz 13 TL, 32'li Tuvalet Kağıdı 160 TL'ye Düştü! Her Şeye En Az %40 İndirim!
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor! mask
Migros Market Müşterilerini Çıldırttı! Bir Taşla İki Kuş Vurdu; Aynı Gün İkinci İndirim! Kırmızı Etten Ayçiçek Yağına Kadar… Poşet Poşet Alınıyor!
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın... mask
Migros Market Tuvalet Kağıdına Dev İndirim Başlattı! Fiyatlarını En Dibe Çekti! 68 TL'ye Satılıyor! Tam Tamına % 42 İndirim! Ayçiçek Yağı ve Çay İndiriminden Hemen Sonra Büyük Vurgun Başladı! Koşun, Alın...
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor… mask
Migros Market Devasa İndirimini Bugün Başlattı! Kırmızı Et, Beyaz Et, Salça, Peynir, Zeytin… Markette Resmen İzdiham Var! Kapan Kazanıyor…
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