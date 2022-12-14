Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor?

Bir süredir emeklilerin gündemini oluşturan maaş promosyonlarında yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonrası artan emekli promosyonlarında miktarlar 10 bin TL’ye yaklaşmışken; emekliler yeni yıl öncesi artan ihtiyaçlarını gidermek için banka promosyonlarına başvurmaya başladı. Öte yandan emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu! Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte, detaylar…

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