Emekli Vatandaşa 10 Bin Lira Promosyon! Yılbaşından Sonra Zamlı Maaş Alacaklar, Sırtlarındaki Yük Azalacak! 1 Taşla İki Kuş Vuruldu! Neler Oluyor?
Bir süredir emeklilerin gündemini oluşturan maaş promosyonlarında yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonrası artan emekli promosyonlarında miktarlar 10 bin TL’ye yaklaşmışken; emekliler yeni yıl öncesi artan ihtiyaçlarını gidermek için banka promosyonlarına başvurmaya başladı. İşte emeklileri ilgilendiren son promosyon detayları...
Bir süredir emeklilerin gündemini oluşturan maaş promosyonlarında yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşma sonrası artan emekli promosyonlarında miktarlar 10 bin TL’ye yaklaşmışken; emekliler yeni yıl öncesi artan ihtiyaçlarını gidermek için banka promosyonlarına başvurmaya başladı. Öte yandan emeklilere en yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu! Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Ara 2022 - 00:16 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.