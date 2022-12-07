Meryem Uzerli Tanınmaz Hale Geldi! Estetiğin Dozunu Kaçırınca…Milyonlarca Lirası Çöp Oldu Gitti! Hürrem Sultan Hallerinden Eser Yok; “Mahvettin Be Kendini!”
Muhteşem Yüzyıl dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli’nin milyonlarca lirası çöp oldu gitti! Hürrem Sultan hallerinden eser bırakmayan Meryem Uzerli, gündem haline geldi. Estetiğin dozunu kaçıran Meryem Uzerli’ye sevenleri ise “Mahvettin be kendini” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hürrem Sultan karakterine hayat verdiği dönemlerde bir anda diziye veda eden Meryem Uzerli, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Türkiye’ye “Tükenmişlik sendromunu” öğreten kadın olarak tarihe adını kazıyan Meryem Uzerli, diziden sonra hayatına bambaşka bir yönde devam etmişti. En son olarak Kovan dizisinde bulunan Meryem Uzerli, yakın zamanda yeniden ekranlara dönecekti. Peki, güzeller güzeli oyuncunun son hali nasıl?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aynur Erzürümlü - Meryem üželinin asıl güzelliği doğallığı ve samimiyeti o her haliyle güzel bence
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.