Meryem Uzerli Tanınmaz Hale Geldi! Estetiğin Dozunu Kaçırınca…Milyonlarca Lirası Çöp Oldu Gitti! Hürrem Sultan Hallerinden Eser Yok; “Mahvettin Be Kendini!”

Hürrem Sultan karakterine hayat verdiği dönemlerde bir anda diziye veda eden Meryem Uzerli, sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Türkiye’ye “Tükenmişlik sendromunu” öğreten kadın olarak tarihe adını kazıyan Meryem Uzerli, diziden sonra hayatına bambaşka bir yönde devam etmişti. En son olarak Kovan dizisinde bulunan Meryem Uzerli, yakın zamanda yeniden ekranlara dönecekti. Peki, güzeller güzeli oyuncunun son hali nasıl?

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