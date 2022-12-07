- 07 Ara 2022 - 20:08

Survivor 2023 Yarışmasına Katılacak 21 İsim Ortaya Çıktı! Kadro Cayır Cayır… Acun Ilıcalı Bu Kez Tüm Tuşlara Basıyor! Geliyorlar…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için heyecan iyice arttı! Yarışmanın bu yılki kadrosunda bulunacak olan 21 ismi sizler için tek tek ortaya çıktı! Kadro resmen cayır cayır yanıyor! Acun Ilıcalı’nın reyting rekorları kırmasını istediği yarışma içim tüm tuşlara basması ise gözlerden kaçmadı! Neredeyse akla gelen her isme teklif sunan Acun Ilıcalı ilk 21 kişiyi garantiye aldı bile! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının formatı tamamen değişmişti. Ünlüler kadrosunda eski yarışmacılardan bulunurken; Gönüller takımı ise TikTok fenomenleri, yeni yüzlerle dolup taşacaktı. Yarışmaya girecek olan birkaç isim net olarak ortaya çıkmıştı. Gelen son bilgiler ışığında yarışmanın 21 ismi net bir biçimde belli oldu. Aralarında hiç tanınmayan isimlerin olduğu gibi oyuncularında yer aldığı bu kabarık liste herkesi şok etti. İşte merak edilenler…

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07 Ara 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023 Yarışmasına Katılacak 21 İsim Ortaya Çıktı! Kadro Cayır Cayır… Acun Ilıcalı Bu Kez Tüm Tuşlara Basıyor! Geliyorlar… mask
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