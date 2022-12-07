KPSS’den 50, 60 ve 70 Puan Alan Herkes Hemen Başvursun! En Az 11 Bin Lira Maaş Tıkır Tıkır Yatacak… Başvurular Başladı!
Memur olmak için uzun bir süredir uğraşan, gecesini gündüzüne katan herkese büyük müjde verildi. KPSS’den 50, 60, 70 ya da daha yüksek puan alan herkes hemen başvursun! Ocak ayında yapılacak olan maaş düzenlenmesiyle birlikte en az 11 bin lira maaş verilecek. Tıkır tıkır yatırılacak olan maaşın perde arkasında başvuruların başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
KPSS’ye deliler gibi çalışan ve sırtını devlete yaslamak isteyen kişiler, büyük bir hevesle alım yapacak olan firmaları takip ediyor. Memur olmak için yıllarca uğraşmış olan kişilere gelen 7 farklı unvandaki işe alımlar merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.