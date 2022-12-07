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07 Ara 2022 - 20:09

KPSS’den 50, 60 ve 70 Puan Alan Herkes Hemen Başvursun! En Az 11 Bin Lira Maaş Tıkır Tıkır Yatacak… Başvurular Başladı!

Memur olmak için uzun bir süredir uğraşan, gecesini gündüzüne katan herkese büyük müjde verildi. KPSS’den 50, 60, 70 ya da daha yüksek puan alan herkes hemen başvursun! Ocak ayında yapılacak olan maaş düzenlenmesiyle birlikte en az 11 bin lira maaş verilecek. Tıkır tıkır yatırılacak olan maaşın perde arkasında başvuruların başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…