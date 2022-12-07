Afra Saraçoğlu Pantolonun Düğmelerini Açarak Pozlar Verince… “Seyran, Kazım Ağa Görmesin!” Dekoltesiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Alev Alev…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı eserlerden biri olarak karşımıza çıkıyordu. Gerçek bir hayat hikayesini temelde ele alan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu birbirinden çekici kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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