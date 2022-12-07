Afra Saraçoğlu Pantolonun Düğmelerini Açarak Pozlar Verince… “Seyran, Kazım Ağa Görmesin!” Dekoltesiyle Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Alev Alev…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, pantolonunun düğmelerini açarak pozlar verince yürekler hopladı. Sevenlerinden “Seyran, bu hallerini kazım ağa görmesin” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, dekoltesiyle yürekleri hop indirdi hop kaldırdı. İşte alev alev yakan Afra Saraçoğlu’nun o halleri…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı eserlerden biri olarak karşımıza çıkıyordu. Gerçek bir hayat hikayesini temelde ele alan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu birbirinden çekici kareleri ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.