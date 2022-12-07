Masterchef 2022 Şampiyonu Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef 2022, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi fırtınalar estirmese bile seyircileri ekranlara çekmeyi başarıyor. Yarışmanın bu sezon sonunda kupayı kaldıracak ismi ise belli oldu! Ne Büşra, ne Kıvanç, ne Ayaz! Acun Ilıcalı’nın gözüne kestirdiği ismin kupayı kaldıracağı ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yine her iki takımda şeflerin istediği yemekleri yaparak şeflere sunmuşlardı. Gün sonunda eleme potasına giden isim Ayaz olmuştu. Sevenlerini derinden üzen Ayaz’ın tepkileri ise seyircilerden olumlu dönüş almamıştı. Yarışmanın bu sezonunda kupayı kaldıracak isimse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.