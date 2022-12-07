Survivor Ogeday Girişken, Eski Aşkı Nisa Bölükbaşı’nı Çabuk Unuttu! Öyle Bir İsimle Beraber Ki… “Bunun İçin Miydi Ogeday?”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Ogeday Girişken, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’yı çabuk unuttu. Yeni sevgilisini görenler ise “Bunun için miydi Ogeday” demeden yapamadı. Sosyal medyada yankı uyandıran bu yeni sevgili olayı, Nisa Bölükbaşı hayranlarının tepkisine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2019 yarışmasından kupayı alarak çıkan Ogeday Girişken, dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2020 yarışmasında bulunan Nisa Bölükbaşı’na ilgi duyduğu her halinden belli olan Ogeday Girişken, Survivor 2022 yarışmasına sevgili olarak katılmışlardı. Yarışmadan sonra büyük bombayı patlatan ve ayrılan iki isimden Ogeday Girişken, kendisine yeni sevgili bile yaptı hem de çok tanıdık bir isim! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.