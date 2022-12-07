Survivor Ogeday Girişken, Eski Aşkı Nisa Bölükbaşı’nı Çabuk Unuttu! Öyle Bir İsimle Beraber Ki… “Bunun İçin Miydi Ogeday?”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2019 yarışmasından kupayı alarak çıkan Ogeday Girişken, dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2020 yarışmasında bulunan Nisa Bölükbaşı’na ilgi duyduğu her halinden belli olan Ogeday Girişken, Survivor 2022 yarışmasına sevgili olarak katılmışlardı. Yarışmadan sonra büyük bombayı patlatan ve ayrılan iki isimden Ogeday Girişken, kendisine yeni sevgili bile yaptı hem de çok tanıdık bir isim! İşte merak edilen tüm detaylar…

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