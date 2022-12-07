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07 Ara 2022 - 21:26

Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Ambargo! Noktayı Koydu; Son Sözü Söyledi! “Özür Dilerim Aşkım” Demişti Ama Resmen Parpıladı Geçti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden skandal bir haber geldi. Oğuzhan Koç’tan gelen Demet Özdemir ambargosu herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Son sözü söyleyip masaya yumruğunu vuran Oğuzhan Koç adeta parpıladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…