- 07 Ara 2022 - 21:26 G: 07 Ara 2022 - 22:02

Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Ambargo! Noktayı Koydu; Son Sözü Söyledi! “Özür Dilerim Aşkım” Demişti Ama Resmen Parpıladı Geçti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden skandal bir haber geldi. Oğuzhan Koç’tan gelen Demet Özdemir ambargosu herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Son sözü söyleyip masaya yumruğunu vuran Oğuzhan Koç adeta parpıladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkının kendisine hediye ettiği 70 bin liralık yüzüğü parmağına geçirerek “Evet” demişti. Büyük bir aşkla evlenen ikili, herkesi şaşırtmıştı. Düğünleriyle geceye damgasını vuran Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, mutlu evliliklerine devam ederken şok bir olay yaşandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 21:26 Ankara- Yaşam

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