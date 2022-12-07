- 07 Ara 2022 - 22:25 G: 07 Ara 2022 - 22:34

İlayda Alişan’ın Muhteşem Fiziği Yine Ortalığı Karıştırdı! Minicik Elbisesinin Altından Görünen Bacak Şovu Çok Canlar Yaktı! “Dibim Düştü!”

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Ateş Kuşları dizisinde boy gösterecek olan İlayda Alişan’ın muhteşem fiziği yine ortalığı kattı karıştırdı. Minicik bir elbise giyerek adeta bacak şov yapan İlayda Alişan, çok canlar yaktı. Hayranlarından “Dibim düştü” yorumlarını alan İlayda Alişan, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hande Soral, Görkem Sevindik ve İlayda Alişan’ı bir araya getiren Ateş Kuşları, daha başlamadan büyük bir yankı uyandırmıştı. Muhteşem bir hikayeyi ele alan Ateş Kuşları dizisi için saçlarının rengini koyulaştıran İlayda Alişan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerle başları döndürüyordu. Her bir karesi büyük bir yankı uyandıran İlayda Alişan’ın minileri ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 22:25 Ankara- Yaşam

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