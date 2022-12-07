İlayda Alişan’ın Muhteşem Fiziği Yine Ortalığı Karıştırdı! Minicik Elbisesinin Altından Görünen Bacak Şovu Çok Canlar Yaktı! “Dibim Düştü!”

Hande Soral, Görkem Sevindik ve İlayda Alişan’ı bir araya getiren Ateş Kuşları, daha başlamadan büyük bir yankı uyandırmıştı. Muhteşem bir hikayeyi ele alan Ateş Kuşları dizisi için saçlarının rengini koyulaştıran İlayda Alişan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu karelerle başları döndürüyordu. Her bir karesi büyük bir yankı uyandıran İlayda Alişan’ın minileri ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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