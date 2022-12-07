- 07 Ara 2022 - 22:54 G: 08 Ara 2022 - 00:14

Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip…

Koşun kavga var! Masterchef yarışmasının ekranlara gelecek olan bölümünde Tunahan’ın ima ettiği isim herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Danilo Zanna’yı şoktan şoka sokan bu isim, ağızların açık bıraktı. Gündem yaratan Masterchef yarışmasında çıkan kavganın perde arkasını ise sizlerle paylaşmak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının son bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Gün sonunda eleme potasına giden isim Ayaz olmuştu. Haftalar sonra ilk kez potaya giden Ayaz’ın takım arkadaşlarına sitem etmesi ise herkesi şaşırtmıştı. Yarışmanın yeni bölümünde Tunahan’ın sarf ettiği sözlerin kaynağı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 Ara 2022 - 22:54 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor? mask
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor?
Masterchef Gamze Elendikten Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı! mask
Masterchef Gamze Elendikten Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı!
Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor! mask
Masterchef Gamze Tosun’un Cebi Parayla Doldu Taştı! Acun Medya Haftalık Öyle Bir Para Vermiş Ki… “Torpilli!” Duyan, Gören Şok Yaşıyor!
Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu? mask
Masterchef Şok Eleme - Yarışmaya Veda Etti! Masterchef’te 4 Aralık 2022 Pazar Kim Elendi; Gamze Mi, Burak Kaya Mı, Tolga Mı, Büşra Mı? İlk Sekize Kalan Yarışmacılar Kim Oldu?
Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor! mask
Masterchef Gamze’ye Acun Ilıcalı’dan Tam Destek! Sessiz Sedasız Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Çocuk Annesi Gamze Tosun’un Elleri Titriyor!
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! “Belli ki Şefler İzin Vermiyormuş!” Minileri, Dekolteleri Üzerine Çekti; Alev Alev Yaktı! mask
Masterchef Fatma Nur Yarışmadan Sonra Açıldı Saçıldı! “Belli ki Şefler İzin Vermiyormuş!” Minileri, Dekolteleri Üzerine Çekti; Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…
Masterchef Barış Düğün Tarihini Aldı! Damat Oldu Gidiyor... Twitter Resmen Yıkılıyor; Milyonlarca Genç Kızı Kalbinden Vurmuştu... Neler Oluyor? mask
Masterchef Barış Düğün Tarihini Aldı! Damat Oldu Gidiyor... Twitter Resmen Yıkılıyor; Milyonlarca Genç Kızı Kalbinden Vurmuştu... Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Aşçılığı Bıraktı, Oyuncu Oluyor! Dizi Teklifleri Arka Arkaya Yağıyor… Paraya Para Demez Hale Geldi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Aşçılığı Bıraktı, Oyuncu Oluyor! Dizi Teklifleri Arka Arkaya Yağıyor… Paraya Para Demez Hale Geldi! Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor? mask
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor?
İlayda Alişan’ın Muhteşem Fiziği Yine Ortalığı Karıştırdı! Minicik Elbisesinin Altından Görünen Bacak Şovu Çok Canlar Yaktı! “Dibim Düştü!” mask
İlayda Alişan’ın Muhteşem Fiziği Yine Ortalığı Karıştırdı! Minicik Elbisesinin Altından Görünen Bacak Şovu Çok Canlar Yaktı! “Dibim Düştü!”
Hande Erçel Tacını Afra Saraçoğlu’na Kaptırdı! Yeni Sıralama Yayınlandı... Ne Demet Özdemir, Ne Fahriye Evcen! O İsim… mask
Hande Erçel Tacını Afra Saraçoğlu’na Kaptırdı! Yeni Sıralama Yayınlandı... Ne Demet Özdemir, Ne Fahriye Evcen! O İsim…
Büşra Pekin’nin Doğal Güzelim Açıklaması Herkesi Güldürdü! Görenler Estetik Sanıyordu Ama…Son Hali Olay Oldu! mask
Büşra Pekin’nin Doğal Güzelim Açıklaması Herkesi Güldürdü! Görenler Estetik Sanıyordu Ama…Son Hali Olay Oldu!
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Ambargo! Noktayı Koydu; Son Sözü Söyledi! “Özür Dilerim Aşkım” Demişti Ama Resmen Parpıladı Geçti… mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Ambargo! Noktayı Koydu; Son Sözü Söyledi! “Özür Dilerim Aşkım” Demişti Ama Resmen Parpıladı Geçti…
Survivor Ogeday Girişken, Eski Aşkı Nisa Bölükbaşı’nı Çabuk Unuttu! Öyle Bir İsimle Beraber Ki… “Bunun İçin Miydi Ogeday?” mask
Survivor Ogeday Girişken, Eski Aşkı Nisa Bölükbaşı’nı Çabuk Unuttu! Öyle Bir İsimle Beraber Ki… “Bunun İçin Miydi Ogeday?”
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi? mask
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Aşkı 3 Ay Sürmedi! Resti Çekti; Yaşananlar Şok Etti! Nazara Geldiler, Dönüş Yolları Kapandı! Ayrılık Sebebi Müstehcen Görüntüler Mi?
"Elif Ana" Filminin Galası Yapıldı! Gerçek Bir Hayat Hikayesi Olan "Elif Ana" Filmin Konusu Nedir? İşte Oyuncu Kadrosu ve Detaylar... mask
"Elif Ana" Filminin Galası Yapıldı! Gerçek Bir Hayat Hikayesi Olan "Elif Ana" Filmin Konusu Nedir? İşte Oyuncu Kadrosu ve Detaylar...
Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer… mask
Taçsız Prenses Dizisinin Öğretmen Evgin’i Kim Oynuyor? Öğretmen Evgin İsmail Hacıoğlu Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Duyanlar Şok Oldu! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 8 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 8 Aralık 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip… mask
Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip…
Asgari Ücrette Zam Beklentisi Anketi Açıklandı! İşçi, İşveren ve Kamuoyunun Asgari Ücret Rakamları Belli Oldu! 7.536 TL, 7.050 TL, 7.845 TL... mask
Asgari Ücrette Zam Beklentisi Anketi Açıklandı! İşçi, İşveren ve Kamuoyunun Asgari Ücret Rakamları Belli Oldu! 7.536 TL, 7.050 TL, 7.845 TL...
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor? mask
Masterchef 2022 Şampiyonu Günler Öncesi Belli Oldu! Ne Büşra, Ne Kıvanç, Ne Ayaz… Acun Ilıcalı’nın Gözüne Kestirdiği İsim Kupayı Kaldıracak! Neler Oluyor?
İlayda Alişan’ın Muhteşem Fiziği Yine Ortalığı Karıştırdı! Minicik Elbisesinin Altından Görünen Bacak Şovu Çok Canlar Yaktı! “Dibim Düştü!” mask
İlayda Alişan’ın Muhteşem Fiziği Yine Ortalığı Karıştırdı! Minicik Elbisesinin Altından Görünen Bacak Şovu Çok Canlar Yaktı! “Dibim Düştü!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL