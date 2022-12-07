Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip…
Koşun kavga var! Masterchef yarışmasının ekranlara gelecek olan bölümünde Tunahan’ın ima ettiği isim herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Danilo Zanna’yı şoktan şoka sokan bu isim, ağızların açık bıraktı. Gündem yaratan Masterchef yarışmasında çıkan kavganın perde arkasını ise sizlerle paylaşmak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının son bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Gün sonunda eleme potasına giden isim Ayaz olmuştu. Haftalar sonra ilk kez potaya giden Ayaz’ın takım arkadaşlarına sitem etmesi ise herkesi şaşırtmıştı. Yarışmanın yeni bölümünde Tunahan’ın sarf ettiği sözlerin kaynağı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.