Masterchef'te Kavga Var! Tunahan O İsmi Yerden Yere Vurdu; Danilo Şef Bile Şoktan Çıkamadı! Meğer Gelip Gidip…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının son bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Gün sonunda eleme potasına giden isim Ayaz olmuştu. Haftalar sonra ilk kez potaya giden Ayaz’ın takım arkadaşlarına sitem etmesi ise herkesi şaşırtmıştı. Yarışmanın yeni bölümünde Tunahan’ın sarf ettiği sözlerin kaynağı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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