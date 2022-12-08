- 08 Ara 2022 - 09:30 G: 08 Ara 2022 - 09:55

Altın Fiyatları Dibi Gördü! Yatırım Yapmak İçin Doğru Zamanı Analistler Açıkladı… Görenler İnanmakta Zorluk Çekti! 8 Aralık 2022 Altın Fiyatlarındaki Son Durum!

Yatırımda güvenli liman olarak nitelendirilen altın fiyatları yeniden dibi gördü. Yatırımını altına yapanlar ne yapacaklarını çaresizlikle beklerlerken analistlerden konuya ilişkin açıklamalar da art arda geldi. Görenlerin inanmakta zorluk çektiği tabloyu sizler için daha yakından inceledik. Peki, 8 Aralık 2022 Perşembe günü altında son durum neydi?

Haftaya ani bir yükselişle başlayan altın ilerleyen günlerde de düşüşe geçerek her zamanki hareketliliğinin devamını sağladı. Her yeni güne değişiklikle başlayan altın yatırımcıları ve kuyumcuları ekran karşısında dikkatle durumu incelemeye başladılar. Şimdi de yeniden düşüşe geçen altın yatırım yapmak için bekleyenlerin yüzünü güldürürken öte yandan da yatırımcısını gerginliğe sürükledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir?

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08 Ara 2022 - 09:30 Ankara- Gündem

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