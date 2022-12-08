Altın Fiyatları Dibi Gördü! Yatırım Yapmak İçin Doğru Zamanı Analistler Açıkladı… Görenler İnanmakta Zorluk Çekti! 8 Aralık 2022 Altın Fiyatlarındaki Son Durum!

Haftaya ani bir yükselişle başlayan altın ilerleyen günlerde de düşüşe geçerek her zamanki hareketliliğinin devamını sağladı. Her yeni güne değişiklikle başlayan altın yatırımcıları ve kuyumcuları ekran karşısında dikkatle durumu incelemeye başladılar. Şimdi de yeniden düşüşe geçen altın yatırım yapmak için bekleyenlerin yüzünü güldürürken öte yandan da yatırımcısını gerginliğe sürükledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir?

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