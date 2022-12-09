- 09 Ara 2022 - 09:00 G: 09 Ara 2022 - 09:02

En Karaktersiz Burçlar Hangileridir? Adamlık 1 Metre Yakınlarından Geçmez! İşte İtici ve Sorunlu O Burçlar…

Her burcun karakteristik bir özelliği var bunu biliyoruz! Peki ya hiç karakteri olmayan burçlar? Başka bir deyişle, karakteristik özellikleri insanları sinir etmek, bencil olmak veya sadece kendi çıkarlarını korumak olan burçlar yok mu? Elbette var! Zodyak kuşağının büyük bir bölümünü oluşturan bu burçlar, dünyanın en kötü insanlarını bile ortaya çıkarabilecek kadar güçlü kötü karakteristik özelliklere sahip oluyor. İşte sizin için en karaktersiz burçlar ve detayları...

Her burcun karakteristik bir özelliği var bunu biliyoruz! Peki ya hiç karakteri olmayan burçlar? Başka bir deyişle, karakteristik özellikleri insanları sinir etmek, bencil olmak veya sadece kendi çıkarlarını korumak olan burçlar yok mu? Elbette var! Zodyak kuşağının büyük bir bölümünü oluşturan bu burçlar, dünyanın en kötü insanlarını bile ortaya çıkarabilecek kadar güçlü kötü karakteristik özelliklere sahip oluyor. Bu listede yer alan kötülük tanrı ve tanrıçası olan bu burçlardan bilhassa uzak durmak gerekiyor! Peki, en karaktersiz burçlar hangileridir? Adamlık 1 metre yakınlarından geçmeyen burçlar hangileridir? İşte rezil rüsva burçlar…

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09 Ara 2022 - 09:00 - Burç Haberleri

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