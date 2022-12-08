- 08 Ara 2022 - 22:32

En Bencil Burç Hangisidir? Kendi Çıkarlarına Odaklanıyorlar! İşte Kendisini Düşünmekte Master Yapan Burçlar…

Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler her ne kadar doğulan saatten kişilerin astrolojik haritasında bulunan evlerindeki gezegenlere kadar değişiklik gösterse de bazı özellikler kalıcı oluyor. Başka bir deyişle, burçların tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan birtakım özellikler o burca sahip olan insanın asla kaçamayacağı ya da değiştiremeyeceği özelliği olarak biliniyor. Sizde en bencil burç hangisi diye merak ediyorsanız işte detaylar...

Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler her ne kadar doğulan saatten kişilerin astrolojik haritasında bulunan evlerindeki gezegenlere kadar değişiklik gösterse de bazı özellikler kalıcı oluyor. Başka bir deyişle, burçların tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan birtakım özellikler o burca sahip olan insanın asla kaçamayacağı ya da değiştiremeyeceği özelliği olarak biliniyor. Bu sabit özelliklerin başında ise kimseler kabul etmek istemese de ‘bencillik’ geliyor! Peki, en bencil burç hangisidir? Sadece kendisini düşünen burçlar hangileri? İşte kendisini düşünmekte master yapan burçlar…

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08 Ara 2022 - 22:32 - Burç Haberleri

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