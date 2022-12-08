En Bencil Burç Hangisidir? Kendi Çıkarlarına Odaklanıyorlar! İşte Kendisini Düşünmekte Master Yapan Burçlar…
Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler her ne kadar doğulan saatten kişilerin astrolojik haritasında bulunan evlerindeki gezegenlere kadar değişiklik gösterse de bazı özellikler kalıcı oluyor. Başka bir deyişle, burçların tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan birtakım özellikler o burca sahip olan insanın asla kaçamayacağı ya da değiştiremeyeceği özelliği olarak biliniyor. Sizde en bencil burç hangisi diye merak ediyorsanız işte detaylar...
Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler her ne kadar doğulan saatten kişilerin astrolojik haritasında bulunan evlerindeki gezegenlere kadar değişiklik gösterse de bazı özellikler kalıcı oluyor. Başka bir deyişle, burçların tanımlanmasında yaygın olarak kullanılan birtakım özellikler o burca sahip olan insanın asla kaçamayacağı ya da değiştiremeyeceği özelliği olarak biliniyor. Bu sabit özelliklerin başında ise kimseler kabul etmek istemese de ‘bencillik’ geliyor! Peki, en bencil burç hangisidir? Sadece kendisini düşünen burçlar hangileri? İşte kendisini düşünmekte master yapan burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Ara 2022 - 22:32 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.