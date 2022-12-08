Kararsız Olan Burç Hangisi? “İllallah” Ettirir, Bıktırır! İşte Hayatları İkilem Arasında Geçen Burçlar…

Karar vermek hayatımızın her alanında var: sabah saat kaçta uyanacağından kiminle evleneceğine ya da hangi işi yapacağından nereye tatile gideceğine kadar pek çok kararı vermekle karşı karşıya kalıyoruz. Bazı kararları rutin haline dönen alışkanlıklarımız ve tempomuz nedeniyle çok daha kolay verirken; bazı kararları hayatımızı etkileyeceği düşüncesiyle çok daha zor veriyoruz. Ancak, her türlü bir karar vermekle karşı karşıya kalıyoruz. Bu listede yer alan burçlar ise, karar vermekte pek de başarılı olamayan kitleyi oluşturuyor! Peki, kararsız olan burç hangisi? Asla karar veremeyen burçlar hangileridir? İşte hayatları ikilem arasında geçen burçlar…

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