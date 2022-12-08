- 08 Ara 2022 - 10:27 G: 08 Ara 2022 - 10:56

Defne Samyeli Milyonları Cebine Kattı! Gören Duyan İnanmakta Zorluk Çekti… Asgari Ücretliler Ateş Püskürdü; “Cebimdeki 20₺ İle Göz Göze Gelince…” Neler Oluyor?

Ünlü sanatçı Defne Samyeli milyonları cebine katınca görenler duyanlar inanmakta zorluk çekti. Asgari ücretle çalışan ve geçinmeye çalışanlarsa ateş püskürdü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren ünlü oyuncu hakkındaki şok gerçeği sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin aklını başından alan sülün gibi fiziğiyle de kendini herkese hayran bırakan ünlü sanatçıdan sosyal medya paylaşımları da arka arkaya geliyor. Kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer alan bir iddiaysa ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neler oluyor?

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08 Ara 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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