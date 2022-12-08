Birce Akalay Resmen Aşkını İlan Etti! Bugüne Kadar Hep Yalanlamıştı Ama Şimdi… Hayranları Ve Sevenleri Mutluluktan Havalara Uçtu!

38 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziği ve güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da beğeni toplayan Birce Akalay’ın yer aldığı proje Kuş Uçuşu’nda partneri olan İbrahim Çelikkol ile 2017 yılından itibaren yakınlığı uzunca bir süre hem magazin hem de sosyal medya gündemini belirlemiş, hakkında çokça konuşturmuştu. Son olarak Mezarlık adlı Netflix dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Akalay, sosyal paylaşım platformu Instagram’ı da bir hayli aktif kullanıyor. Şimdi de Instagram üzerinde gelen bir paylaşımla ortalık yangın yerine döndü. Peki, o paylaşım ve dikkat çeken detay neydi?

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