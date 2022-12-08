- 08 Ara 2022 - 11:35 G: 08 Ara 2022 - 11:44

Birce Akalay Resmen Aşkını İlan Etti! Bugüne Kadar Hep Yalanlamıştı Ama Şimdi… Hayranları Ve Sevenleri Mutluluktan Havalara Uçtu!

Yer aldığı projeleriyle hakkından sıkça söz ettiren güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, resmen aşkını ilan etti. Bugüne kadar ısrarla yalanlamıştı ancak şimdi yedi düvele, dosta düşmana duyruldu. Hayranlarının ve sevenlerinin mutluluktan havaya uçtuğu o açıklamayı sizler için mercek altına aldık. İşte o dikkat çeken açıklama!

38 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziği ve güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuğuyla da beğeni toplayan Birce Akalay’ın yer aldığı proje Kuş Uçuşu’nda partneri olan İbrahim Çelikkol ile 2017 yılından itibaren yakınlığı uzunca bir süre hem magazin hem de sosyal medya gündemini belirlemiş, hakkında çokça konuşturmuştu. Son olarak Mezarlık adlı Netflix dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Akalay, sosyal paylaşım platformu Instagram’ı da bir hayli aktif kullanıyor. Şimdi de Instagram üzerinde gelen bir paylaşımla ortalık yangın yerine döndü. Peki, o paylaşım ve dikkat çeken detay neydi?

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08 Ara 2022 - 11:35 Ankara- Yaşam

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Birce Akalay Resmen Aşkını İlan Etti! Bugüne Kadar Hep Yalanlamıştı Ama Şimdi… Hayranları Ve Sevenleri Mutluluktan Havalara Uçtu! mask
Birce Akalay Resmen Aşkını İlan Etti! Bugüne Kadar Hep Yalanlamıştı Ama Şimdi… Hayranları Ve Sevenleri Mutluluktan Havalara Uçtu!
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