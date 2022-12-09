Ateş Kuşları Dizisinin Mercan’ı Hande Soral’ın Yaşını Duyanların Nutku Tutuluyor! Hande Soral Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
ATV’nin yeni dizisi olan Ateş Kuşları için geri sayım başladı. Yeni sezonda reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Ateş Kuşları dizisinin başrollerini Hande Soral ile Görkem Sevindik’in paylaşacağı öğrenildi. Hande Soral’ı setlere döndürecek olan Ateş Kuşları dizisini merak ile bekleyen seyirciler, ünlü ismi şimdiden mercek altına aldı!
ATV’nin yeni dizisi olan Ateş Kuşları için geri sayım başladı. Yeni sezonda reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Ateş Kuşları dizisinin başrollerini Hande Soral ile Görkem Sevindik’in paylaşacağı öğrenildi. Hande Soral’ı setlere döndürecek olan Ateş Kuşları dizisini merak ile bekleyen seyirciler, ünlü ismi şimdiden mercek altına aldı! Peki, Ateş Kuşları dizisinin Mercan’ı Hande Soral kimdir? Hande Soral aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Hande Soral nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 Ara 2022 - 09:00 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.