Ateş Kuşları Dizisinin Mercan’ı Hande Soral’ın Yaşını Duyanların Nutku Tutuluyor! Hande Soral Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

ATV’nin yeni dizisi olan Ateş Kuşları için geri sayım başladı. Yeni sezonda reyting yarışına önümüzdeki günlerde dahil olacak olan Ateş Kuşları dizisinin başrollerini Hande Soral ile Görkem Sevindik’in paylaşacağı öğrenildi. Hande Soral’ı setlere döndürecek olan Ateş Kuşları dizisini merak ile bekleyen seyirciler, ünlü ismi şimdiden mercek altına aldı! Peki, Ateş Kuşları dizisinin Mercan’ı Hande Soral kimdir? Hande Soral aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Hande Soral nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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