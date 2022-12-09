Ateş Kuşları Dizisinin Ali’si Görkem Sevindik Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Görkem Sevindik Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Görkem Sevindik, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Bu sezon ATV ekranlarından yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisine dahil olan Görkem Sevindik, yeni dizide Ali karakterini canlandıracağını duyurdu. Ateş Kuşları dizisini merak ile bekleyen televizyon seyircisi Görkem Sevindik’in yaşamını hemen mercek altına aldı! İşte Görkem Sevindik ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Görkem Sevindik, yeni projesi için hazırlıklara başladı. Bu sezon ATV ekranlarından yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisine dahil olan Görkem Sevindik, yeni dizide Ali karakterini canlandıracağını duyurdu. Ateş Kuşları dizisini merak ile bekleyen televizyon seyircisi Görkem Sevindik’in yaşamını hemen mercek altına aldı! Peki, Ateş Kuşları dizisinin Ali’si Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Görkem Sevindik nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.