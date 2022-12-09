Mustafa Mert Koç’tan Kahreden Haber! Burnu Kırıldı… Mustafa Mert Koç Kimdir, Kaç Yaşındadır? Mustafa Mert Koç Nereli?

Son rol aldığı Bir Peri Masalı isimli dizinin son bölümünde burnu bandajlı görüntülenen ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç’un sevenleri endişelendi. Bazıları estetik olduğunu iddia ederken; bazıları, sağlıksal bir problem olabileceğini düşündü. Mustafa Mert Koç’tan sargılı burnu ile ilgili açıklama geçtiğimiz gün geldi! Peki, Mustafa Mert Koç’un burnuna ne oldu? Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşındadır? Mustafa Mert Koç nereli? Mustafa Mert Koç nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…