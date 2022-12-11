Seda Sayan’nın Gelini Herkesi Kıskandırdı! Miray Daner'in Sütyenli Pozları Nefesleri Kökten Kesti! Müstehcen Sahnelerden Sonra…
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Miray Daner, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Şimdilerde ünlü sarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner, paylaştığı iddialı fotoğrafının ardından sosyal medya kullanıcılarının ilginç yorumlarına maruz kaldı. İşte detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Miray Daner, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Şimdilerde ünlü sarkıcı ve sunucu Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner, paylaştığı iddialı fotoğrafının ardından sosyal medya kullanıcılarının ilginç yorumlarına maruz kaldı. Öte yandan Miray Daner’in iddialı tarzına Oğulcan Engin’in ne yorum yapacağı merak edilmeye başlandı! Peki, Miray Daner ne paylaştı? Miray Daner nasıl bir paylaşım yaptı? Miray Daner’in paylaşımına ne gibi yorumlar, tepkiler geldi? İşte, detaylar…
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11 Ara 2022 - 22:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.