Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı Son Haliyle Şok Etti! “Memati Bile Bir Hiç!” Pılısını Pırtısını Toplayıp Buralardan Gitmişti…
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Ştandart Kazım karakteri ile hafızalara kazınan Kazım Çarman, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Kazım Çarman, son hali ile sevenlerini epeyce şaşırttı. İşte Kazım Çarman ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Ştandart Kazım karakteri ile hafızalara kazınan Kazım Çarman, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Kazım Çarman, son hali ile sevenlerini epeyce şaşırttı. Öte yandan bazı Kurtlar Vadisi izleyicileri Kazım Çarman’ı dünyaca ünlü bir aktöre benzetti! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Ştandart Kazım’ı Kazım Çarman şimdi ne yapıyor? Kazım Çarman oyunculuğu bıraktı mı? Kazım Çarman son hali nasıl? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.