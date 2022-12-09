Kısmetse Olur’da Yüzleri Kıpkırmızı Eden Soru! Cinsellik Var Mı?... Öyle Bir Yanıt Geldi Ki, Herkes Şok! Program Sansürsüz Yayınlanacak! Neler Oluyor?
Yayınlanacağı yeni sezonu ile herkesi şimdiden meraklandıran yapımlar arasındaki yerini almaya başaran Kısmetse Olur isimli program ile ilgili geçtiğimiz gün ilginç bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ adı ile seyirci karşısına çıkacak olan programın sosyal medya hesabından dün akşam bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Yayınlanacağı yeni sezonu ile herkesi şimdiden meraklandıran yapımlar arasındaki yerini almaya başaran Kısmetse Olur isimli program ile ilgili geçtiğimiz gün ilginç bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda ‘Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’ adı ile seyirci karşısına çıkacak olan programın sosyal medya hesabından dün akşam bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik esnasında cinsel birliktelik sorusu gelince Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının sosyal medya yönetici verdiği yanıt ile kafaları karıştırdı! Peki, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı ne zaman, nerede başlayacak? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında neler olacak? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında cinsel birliktelik olacak mı? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 09:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.