Burcu Özberk’in Son Halini Görenler Tanıyamıyor! Yeni İmajı Şok Etkisi Yarattı! Saç, Baş… Bu Burcu Değil!
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk’ten imaj değişikliği haberi geldi. Stilinde bir değişikliğe giden Burcu Özberk, son halini geçtiğimiz gün takipçilerinin beğenisine sundu. Değişimi ile herkesi şaşırtan Burcu Özberk’e yapılan yorumlar da ünlü oyuncun yeni tarzı kadar şaşırtıcıydı! İşte Burcu Özberk ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk’ten imaj değişikliği haberi geldi. Stilinde bir değişikliğe giden Burcu Özberk, son halini geçtiğimiz gün takipçilerinin beğenisine sundu. Değişimi ile herkesi şaşırtan Burcu Özberk’e yapılan yorumlar da ünlü oyuncun yeni tarzı kadar şaşırtıcıydı! Peki, Burcu Özberk nasıl bir imaj değişikliğine gitti? Burcu Özberk estetik mi yaptırdı? Burcu Özberk son hali nasıl? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 22:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.