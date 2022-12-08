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08 Ara 2022 - 22:43

Burcu Özberk’in Son Halini Görenler Tanıyamıyor! Yeni İmajı Şok Etkisi Yarattı! Saç, Baş… Bu Burcu Değil!

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Burcu Özberk’ten imaj değişikliği haberi geldi. Stilinde bir değişikliğe giden Burcu Özberk, son halini geçtiğimiz gün takipçilerinin beğenisine sundu. Değişimi ile herkesi şaşırtan Burcu Özberk’e yapılan yorumlar da ünlü oyuncun yeni tarzı kadar şaşırtıcıydı! İşte Burcu Özberk ile ilgili merak edilen tüm detaylar...