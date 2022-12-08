Survivor Turbo Turabi İpleri Kopardı! Sevgilisinde Aradıklarını Sıralayınca… Yatak Detayı Sinirleri Zıplattı! “Ne Saçmalıyor Bu!”

Survivor yarışmasında iki yıl üst üste şampiyon olması ile hafızalara kazınan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran, son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekmeye başladı. Müstehcen kareler paylaşmasıyla sosyal medya kullanıcılarından sıkça tepki alan Turabi Çamkıran, bu kez yarı çıplak olarak verdiği kendi pozunu paylaştı. Turabi Çamkıran’ın o fotoğrafın altına düştüğü sevgili kriterleri ise, herkesi çileden çıkardı! Peki, Turabi Çamkıran ne paylaştı? Turabi Çamkıran fotoğrafının altına ne notunu düştü? Turabi Çamkıran’ın paylaşımına ne gibi tepkiler geldi? İşte, detaylar…

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