Survivor Turbo Turabi İpleri Kopardı! Sevgilisinde Aradıklarını Sıralayınca… Yatak Detayı Sinirleri Zıplattı! “Ne Saçmalıyor Bu!”
Survivor yarışmasında iki yıl üst üste şampiyon olması ile hafızalara kazınan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran, son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekmeye başladı. Müstehcen kareler paylaşmasıyla sosyal medya kullanıcılarından sıkça tepki alan Turabi Çamkıran, bu kez yarı çıplak olarak verdiği kendi pozunu paylaştı. İşte detaylar...
Survivor yarışmasında iki yıl üst üste şampiyon olması ile hafızalara kazınan Turbo lakaplı Turabi Çamkıran, son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekmeye başladı. Müstehcen kareler paylaşmasıyla sosyal medya kullanıcılarından sıkça tepki alan Turabi Çamkıran, bu kez yarı çıplak olarak verdiği kendi pozunu paylaştı. Turabi Çamkıran’ın o fotoğrafın altına düştüğü sevgili kriterleri ise, herkesi çileden çıkardı! Peki, Turabi Çamkıran ne paylaştı? Turabi Çamkıran fotoğrafının altına ne notunu düştü? Turabi Çamkıran’ın paylaşımına ne gibi tepkiler geldi? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.