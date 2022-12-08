Çağla Şıkel’i Görenlerin Dudağı Uçukladı! Minicik Elbisesiyle Herkesi Hayrete Düşürdü… Sosyal Medya Sallandı Yorumlar Arka Arkaya Geldi… “Hem Anne Hem Manken!”

Podyumlarda fırtınalar estiren ünlü manken Çağla Şıkel, içerisinde yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Emre Altuğ ile olan yakınlığı konuşulurken ardından da özel mesajlarının ifşa edilmesiyle birlikte ortalık adeta yangın yerine dönmüştü. Şimdiyse konu bir hayli farklı! Özel hayatıyla gündemden düşmek bilmeyen Şıkel aynı zamanda da başarılı iş hayatıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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