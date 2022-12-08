- 08 Ara 2022 - 16:04 G: 08 Ara 2022 - 16:07

Çağla Şıkel’i Görenlerin Dudağı Uçukladı! Minicik Elbisesiyle Herkesi Hayrete Düşürdü… Sosyal Medya Sallandı Yorumlar Arka Arkaya Geldi… “Hem Anne Hem Manken!”

Podyumda fırtınalar estiren ünlü manken Çağla Şıkel’in son paylaşımını görenlerin dudağı uçukladı. Minicik elbisesiyle herkesi hayrete düşüren Şıkel’in paylaşımıyla sosyal medya sallanırken yorumlar da arka arkaya geldi. Bizde sizler için görenlerin kalp krizi geçireceği o paylaşımı mercek altına aldık. İşte detaylar!

Podyumlarda fırtınalar estiren ünlü manken Çağla Şıkel, içerisinde yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Emre Altuğ ile olan yakınlığı konuşulurken ardından da özel mesajlarının ifşa edilmesiyle birlikte ortalık adeta yangın yerine dönmüştü. Şimdiyse konu bir hayli farklı! Özel hayatıyla gündemden düşmek bilmeyen Şıkel aynı zamanda da başarılı iş hayatıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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08 Ara 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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