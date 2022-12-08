- 08 Ara 2022 - 16:06 G: 08 Ara 2022 - 16:08

Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor…

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin devamı niteliğinde çekilen ve BluTV’den seyirci karşısına çıkmaya başlayan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, ilk bölümünü yayınladı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları yeni sezona dair görüşlerini bildirmeye başladı! İşte detaylar...

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin devamı niteliğinde çekilen ve BluTV’den seyirci karşısına çıkmaya başlayan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, ilk bölümünü yayınladı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları yeni sezona dair görüşlerini bildirmeye başladı! Peki, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi nerede, ne zaman yayınlanıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, kaç bölüm? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi nasıl bulundu? İşte, detaylar…

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08 Ara 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri

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