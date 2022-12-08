Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor…
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin devamı niteliğinde çekilen ve BluTV’den seyirci karşısına çıkmaya başlayan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, ilk bölümünü yayınladı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları yeni sezona dair görüşlerini bildirmeye başladı! İşte detaylar...
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizinin devamı niteliğinde çekilen ve BluTV’den seyirci karşısına çıkmaya başlayan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi, ilk bölümünü yayınladı. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları yeni sezona dair görüşlerini bildirmeye başladı! Peki, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi nerede, ne zaman yayınlanıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler, kaç bölüm? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi nasıl bulundu? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.