Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Artık Öyle Böyle Değil! Görenler “Bu O Değil Ki” Diyor! Saçlar, Başlar O Biçim…

Ekranların kült yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi, üç ayrı dönemde yayınlanmış ve kendisine has bir televizyon seyirci kitlesi edinmeyi başarmıştı. Son sezonunun ardından komple tarihe karışan Çocuklar Duymasının dizisinin pek çok karakteri hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan Amerikalı Mary’e ise Demet Tuncer hayat veriyordu. Peki, Demet Tuncer şimdi ne yapıyor? Demet Tuncer oyunculuk yapmaya devam ediyor mu? Demet Tuncer son hali nasıl? İşte, detaylar…

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