Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Demet Tuncer'in Son Hali Öyle Böyle Değil! Demet Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Demet Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Çocuklar Duymasının dizisinin pek çok karakteri hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan Amerikalı Mary’e ise Demet Tuncer hayat veriyordu. Peki, Demet Tuncer şimdi ne yapıyor? İşte Demet Tuncer ile ilgili merak edilen son detaylar...
Ekranların kült yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi, üç ayrı dönemde yayınlanmış ve kendisine has bir televizyon seyirci kitlesi edinmeyi başarmıştı. Son sezonunun ardından komple tarihe karışan Çocuklar Duymasının dizisinin pek çok karakteri hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan Amerikalı Mary’e ise Demet Tuncer hayat veriyordu. Peki, Demet Tuncer şimdi ne yapıyor? Demet Tuncer oyunculuk yapmaya devam ediyor mu? Demet Tuncer son hali nasıl? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 20:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.