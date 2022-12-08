- 08 Ara 2022 - 20:32

Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Demet Tuncer'in Son Hali Öyle Böyle Değil! Demet Tuncer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Demet Tuncer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Çocuklar Duymasının dizisinin pek çok karakteri hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan Amerikalı Mary’e ise Demet Tuncer hayat veriyordu. Peki, Demet Tuncer şimdi ne yapıyor? İşte Demet Tuncer ile ilgili merak edilen son detaylar...

Ekranların kült yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi, üç ayrı dönemde yayınlanmış ve kendisine has bir televizyon seyirci kitlesi edinmeyi başarmıştı. Son sezonunun ardından komple tarihe karışan Çocuklar Duymasının dizisinin pek çok karakteri hafızalara kazındı. O karakterlerden biri olan Amerikalı Mary’e ise Demet Tuncer hayat veriyordu. Peki, Demet Tuncer şimdi ne yapıyor? Demet Tuncer oyunculuk yapmaya devam ediyor mu? Demet Tuncer son hali nasıl? İşte, detaylar…

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08 Ara 2022 - 20:32 - Magazin

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