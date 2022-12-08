Hamdi Alkan’ın Eski Eşinin Açıklamaları Ortalığı Birbirine Kattı! Selen Görgüzel Aşk Diye Diye Kendinden Geçti… Kilolarla Başı Arada Kalmıştı Çözüm Herkesi Şaşırttı!
Yeni şarkısıyla kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yer tutan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den gelen açıklamalar ortalığı birbirine kattı. Aşk diye diye kendinden geçen Görgüzel zayıflamayı ise öyle bir yöntemde buldu ki! Peki, neler oluyor?
Yeni çıkan şarkısıyla şimdilerde hem sosyal medyanın hem de magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Selen Görgüzel, 8 yıllık hayat arkadaşı Hamdi Alkan ile tek celsede boşanmasıyla daha öncelerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adını sıkça duyuyor. Bu paylaşımların yanı sıra yeni yaptırdığı estetik operasyonun içeriğinde bebek erkek çocuklarının sünnet derileri olduğu için tepkileri üzerinde toplamıştı. Görgüzel’e ağır laflar gelirken ünlü sanatçı ise bu yorumları tiye almış ve gülüp geçmişti. Şimdi ise konserler ve ödüllere doyamayan güzel sanatçıdan gelen açıklama herkesi şaşkına çevirdi. İşte o sözler!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.