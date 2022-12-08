- 08 Ara 2022 - 16:05 G: 08 Ara 2022 - 16:07

Hamdi Alkan’ın Eski Eşinin Açıklamaları Ortalığı Birbirine Kattı! Selen Görgüzel Aşk Diye Diye Kendinden Geçti… Kilolarla Başı Arada Kalmıştı Çözüm Herkesi Şaşırttı!

Yeni şarkısıyla kısa sürede hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yer tutan Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den gelen açıklamalar ortalığı birbirine kattı. Aşk diye diye kendinden geçen Görgüzel zayıflamayı ise öyle bir yöntemde buldu ki! Peki, neler oluyor?

Yeni çıkan şarkısıyla şimdilerde hem sosyal medyanın hem de magazin gündeminin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Selen Görgüzel, 8 yıllık hayat arkadaşı Hamdi Alkan ile tek celsede boşanmasıyla daha öncelerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adını sıkça duyuyor. Bu paylaşımların yanı sıra yeni yaptırdığı estetik operasyonun içeriğinde bebek erkek çocuklarının sünnet derileri olduğu için tepkileri üzerinde toplamıştı. Görgüzel’e ağır laflar gelirken ünlü sanatçı ise bu yorumları tiye almış ve gülüp geçmişti. Şimdi ise konserler ve ödüllere doyamayan güzel sanatçıdan gelen açıklama herkesi şaşkına çevirdi. İşte o sözler!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Ara 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı… mask
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı…
Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle… “Bu Kadın Hiç Yaşlanmayacak Mı?” Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu… mask
Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle… “Bu Kadın Hiç Yaşlanmayacak Mı?” Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu…
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Artık Öyle Böyle Değil! Görenler “Bu O Değil Ki” Diyor! Saçlar, Başlar O Biçim… mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Artık Öyle Böyle Değil! Görenler “Bu O Değil Ki” Diyor! Saçlar, Başlar O Biçim…
Burcu Özberk’in Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Köylü Kızlarına Dönmüşsün!” Saç, Baş… Bu Burcu Değil! mask
Burcu Özberk’in Son Halini Görenler Tanıyamıyor! “Bacım Köylü Kızlarına Dönmüşsün!” Saç, Baş… Bu Burcu Değil!
Survivor Turbo Turabi İpleri Kopardı! Sevgilisinde Aradıklarını Sıralayınca… Yatak Detayı Sinirleri Zıplattı! “Ne Saçmalıyor Bu!” mask
Survivor Turbo Turabi İpleri Kopardı! Sevgilisinde Aradıklarını Sıralayınca… Yatak Detayı Sinirleri Zıplattı! “Ne Saçmalıyor Bu!”
Çağla Şıkel’i Görenlerin Dudağı Uçukladı! Minicik Elbisesiyle Herkesi Hayrete Düşürdü… Sosyal Medya Sallandı Yorumlar Arka Arkaya Geldi… “Hem Anne Hem Manken!” mask
Çağla Şıkel’i Görenlerin Dudağı Uçukladı! Minicik Elbisesiyle Herkesi Hayrete Düşürdü… Sosyal Medya Sallandı Yorumlar Arka Arkaya Geldi… “Hem Anne Hem Manken!”
Seda Sayan’ın Gelini Kendisine Beş Basar! Sütyeni Giyip Nefesleri Kökten Kesti! “Analar Neler Doğruyor Be!” Müstehcen Sahnelerden Sonra… mask
Seda Sayan’ın Gelini Kendisine Beş Basar! Sütyeni Giyip Nefesleri Kökten Kesti! “Analar Neler Doğruyor Be!” Müstehcen Sahnelerden Sonra…
Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı Son Haliyle Şok Etti! “Memati Bile Bir Hiç!” Pılısını Pırtısını Toplayıp Buralardan Gitmişti… mask
Kurtlar Vadisi'nin Ştandart Kazım'ı Son Haliyle Şok Etti! “Memati Bile Bir Hiç!” Pılısını Pırtısını Toplayıp Buralardan Gitmişti…
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Evleniyor Mu? Havva Öztel Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel Evleniyor Mu? Havva Öztel Kimdir, Kaç Yaşındadır?
60’lık Seda Sayan Hollywood Yıldızlarına Taş Çıkardı! Genç Koca En Çok Ona Yaradı… İki Dirhem Bir Çekirdek! Bakanların Dibi Düştü! mask
60’lık Seda Sayan Hollywood Yıldızlarına Taş Çıkardı! Genç Koca En Çok Ona Yaradı… İki Dirhem Bir Çekirdek! Bakanların Dibi Düştü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Paraya Sıkışanlara Devletten Yeni Çözüm! Anında 1000 TL Hesaplarda… 2023 Gelmeden Herkes Alacak! Maaş Gibi… mask
Paraya Sıkışanlara Devletten Yeni Çözüm! Anında 1000 TL Hesaplarda… 2023 Gelmeden Herkes Alacak! Maaş Gibi…
Kimliğinizle PTT’ye Gittiğiniz An 850 TL Elinizde! Ödemeler Yatmaya Başladı; Şartlar Gayet Basit! Bu İmkanı Kaçırmayın… mask
Kimliğinizle PTT’ye Gittiğiniz An 850 TL Elinizde! Ödemeler Yatmaya Başladı; Şartlar Gayet Basit! Bu İmkanı Kaçırmayın…
Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle… “Bu Kadın Hiç Yaşlanmayacak Mı?” Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu… mask
Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle… “Bu Kadın Hiç Yaşlanmayacak Mı?” Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu…
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Artık Öyle Böyle Değil! Görenler “Bu O Değil Ki” Diyor! Saçlar, Başlar O Biçim… mask
Çocuklar Duymasın Dizisinin Amerikalı Mary’si Artık Öyle Böyle Değil! Görenler “Bu O Değil Ki” Diyor! Saçlar, Başlar O Biçim…
Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor… mask
Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor…
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı… mask
Masterchef’in En Güzeliydi! Pelin Zaman’ın Dekolteli Kareleri Yürekleri Hoplattı! Bir Dönem Danilo Zanna’yla Bile Anılmıştı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL