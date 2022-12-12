- 12 Ara 2022 - 22:56

59'luk Hülya Avşar Minicik Eteğiyle Göz Kamaştırdı! Dantelli Pozu Yürekleri Yerinden Hoplattı! Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu…

59’luk çıtır Hülya Avşar, minicik tenis eteğiyle bir o yana bir bu yana koşturdu durdu. Yürekleri yerinden oynatan Avşar Kızı’nı görenler dönüp tekrar baktı. Ortalığı yakıp kavuran ve sosyal medyayla magazin gündemini alt üst eden o paylaşımları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Yıllardır güzelliğiyle akılları başlardan alan, her paylaşımı ve her açıklamasıyla sosyal medyanın yanı sıra magazin gündeminde de sıklıkla konuşulan ünlü sanatçı Hülya Avşar; yaz başında çıkardığı şarkısıyla en çok dinlenenler arasında yer almıştı. Öte yandan da özel hayatıyla da sevenleri tarafından mercek altına alınan isim olan ünlü sanatçıyı ve yaptığı yürek hoplatan son paylaşımını sizin için mercek altına aldık. Peki, sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o paylaşım neydi? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar.

12 Ara 2022 - 22:56 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
59'luk Hülya Avşar Minicik Eteğiyle Göz Kamaştırdı! Dantelli Pozu Yürekleri Yerinden Hoplattı! Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu… mask
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