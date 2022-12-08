- 08 Ara 2022 - 16:06 G: 08 Ara 2022 - 16:08

Hülya Avşar Minicik Tenis Eteğiyle… “Bu Kadın Hiç Yaşlanmayacak Mı?” Yürekleri Yerinden Hoplattı Bakan Dönüp Tekrar Baktı! Ortalık Yandı Kavruldu…

59’luk çıtır Hülya Avşar, minicik tenis eteğiyle bir o yana bir bu yana koşturdu durdu. Yürekleri yerinden oynatan Avşar Kızı’nı görenler dönüp tekrar baktı. Ortalığı yakıp kavuran ve sosyal medyayla magazin gündemini alt üst eden o paylaşımları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Yıllardır güzelliğiyle akılları başlardan alan, her paylaşımı ve her açıklamasıyla sosyal medyanın yanı sıra magazin gündeminde de sıklıkla konuşulan ünlü sanatçı Hülya Avşar; yaz başında çıkardığı şarkısıyla en çok dinlenenler arasında yer almıştı. Öte yandan da özel hayatıyla da sevenleri tarafından mercek altına alınan isim olan ünlü sanatçıyı ve yaptığı yürek hoplatan son paylaşımını sizin için mercek altına aldık. Peki, sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan o paylaşım neydi? İşte, merak edilen tüm ayrıntılar.

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08 Ara 2022 - 16:06 Ankara- Yaşam

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