Kimliğinizle PTT’ye Gittiğiniz An 850 TL Elinizde! Ödemeler Yatmaya Başladı; Şartlar Gayet Basit! Bu İmkanı Kaçırmayın…
Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan vatandaşların imdadına yetişen kamu kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni bir haber geldi. Artık belirli dönemlerde değil, her dönem sosyal destek başvurusu kabul etmeye başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aralık ayı ödemelerini yatırmaya başladı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek alabilme şartları da açıklandı. İşte detaylar...
Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan vatandaşların imdadına yetişen kamu kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni bir haber geldi. Artık belirli dönemlerde değil, her dönem sosyal destek başvurusu kabul etmeye başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aralık ayı ödemelerini yatırmaya başladı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek alabilme şartları da açıklandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nasıl destek alınır, şartlar neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nakit destekler hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi destek ne kadar? İşte, detaylar…
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08 Ara 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.