- 08 Ara 2022 - 16:07 G: 08 Ara 2022 - 16:08

Kimliğinizle PTT’ye Gittiğiniz An 850 TL Elinizde! Ödemeler Yatmaya Başladı; Şartlar Gayet Basit! Bu İmkanı Kaçırmayın…

Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan vatandaşların imdadına yetişen kamu kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni bir haber geldi. Artık belirli dönemlerde değil, her dönem sosyal destek başvurusu kabul etmeye başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aralık ayı ödemelerini yatırmaya başladı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek alabilme şartları da açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan vatandaşların imdadına yetişen kamu kurumu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yeni bir haber geldi. Artık belirli dönemlerde değil, her dönem sosyal destek başvurusu kabul etmeye başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aralık ayı ödemelerini yatırmaya başladı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan destek alabilme şartları da açıklandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nasıl destek alınır, şartlar neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nakit destekler hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi destek ne kadar? İşte, detaylar…

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08 Ara 2022 - 16:07 - Gündem

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