Bakan Kurum Açıkladı: 2023 Poşet fiyatları Belli Oldu! 2023 Yılında Poşet Fiyatları Ne Kadar Olacak? 1 Lira Deniyordu Ama Gerçekler Şok Etti! Poşete Zam Geldi Mi?

Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ücretli hale getirilmiş olan plastik poşetler, çevre bilincine ve plastik kullanımının tüketilmesinin azalmasına ön ayak oldu. Bu konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşet konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na taşıdı. Öte yandan Bakan Kurum, 2023 yılında plastik poşetlerde artış yaşanıp yaşanmayacağını da açıkladı. Peki, 2023 yılında poşetler ne kadar olacak? Poşete zam geldi mi? Poşetlere zam gelecek mi? İşte, detaylar…

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