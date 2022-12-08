Bakan Kurum Açıkladı: 2023 Poşet fiyatları Belli Oldu! 2023 Yılında Poşet Fiyatları Ne Kadar Olacak? 1 Lira Deniyordu Ama Gerçekler Şok Etti! Poşete Zam Geldi Mi?
Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ücretli hale getirilmiş olan plastik poşetler, çevre bilincine ve plastik kullanımının tüketilmesinin azalmasına ön ayak oldu. Bu konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşet konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na taşıdı. İşte detaylar...
Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ücretli hale getirilmiş olan plastik poşetler, çevre bilincine ve plastik kullanımının tüketilmesinin azalmasına ön ayak oldu. Bu konuyla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşet konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na taşıdı. Öte yandan Bakan Kurum, 2023 yılında plastik poşetlerde artış yaşanıp yaşanmayacağını da açıkladı. Peki, 2023 yılında poşetler ne kadar olacak? Poşete zam geldi mi? Poşetlere zam gelecek mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Ara 2022 - 22:45 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.