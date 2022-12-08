8 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Güncellendi! Üst Üste Düşüşten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Brent tipi petrolün varil fiyatında yaşanmaya başlamış olan fiyat gerilemeleri benzin ve mazot olarak da bilinen motorine üst üste indirimler gelmeye başlamasını sağladı. Son indirim dün gece yarısı gelirken, bugün akaryakıt tabelalarında fiyatlar bir kez daha güncellendi. İşte detaylar...
Brent tipi petrolün varil fiyatında yaşanmaya başlamış olan fiyat gerilemeleri benzin ve mazot olarak da bilinen motorine üst üste indirimler gelmeye başlamasını sağladı. Son indirim dün gece yarısı gelirken, bugün akaryakıt tabelalarında fiyatlar bir kez daha güncellendi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ve motorin bugün ne kadar? Akaryakıta indirim, zam gelecek mi? İşte 8 Aralık güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları…
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08 Ara 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.