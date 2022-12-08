8 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Güncellendi! Üst Üste Düşüşten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Yok Artık!”

Brent tipi petrolün varil fiyatında yaşanmaya başlamış olan fiyat gerilemeleri benzin ve mazot olarak da bilinen motorine üst üste indirimler gelmeye başlamasını sağladı. Son indirim dün gece yarısı gelirken, bugün akaryakıt tabelalarında fiyatlar bir kez daha güncellendi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ve motorin bugün ne kadar? Akaryakıta indirim, zam gelecek mi? İşte 8 Aralık güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları…

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