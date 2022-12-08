Demet Akalın, Okan Kurt’u En Sonunda Çıldıracak! Full Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Ablam Yıllar Sana Neden Bir Şey Yapmıyor!”

Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt ile ayrıldı iddiasıyla gündemde büyük yankı uyandıran başarılı popçu Demet Akalın, sahnelerin tozunu dumanına katmaya devam ediyor. Her konseri iğne atsan yere düşmeyecek raddede kalabalık geçen Akalın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bir an olsun gündemden düşmüyor. Son olarak ünlü sanatçının İstanbul konserinde giydiği kıyafetle ortalık yangın yerine döndü. Peki, Okan Kurt’u çileden çıkartan o paylaşım neydi?

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