Demet Akalın, Okan Kurt’u En Sonunda Çıldıracak! Full Transparan Kıyafetiyle Alev Alev Yaktı! “Ablam Yıllar Sana Neden Bir Şey Yapmıyor!”
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden birisi olan Demet Akalın’ın en sonunda Okan Kurt’u çıldırtacağı transparan kıyafeti olay oldu. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren bir paylaşımla transparan kıyafeti sayesinde alev alev yakan ünlü sanatçıya yorumlar yağdı. İşte herkesi şaşkına çeviren o paylaşım!
Geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt ile ayrıldı iddiasıyla gündemde büyük yankı uyandıran başarılı popçu Demet Akalın, sahnelerin tozunu dumanına katmaya devam ediyor. Her konseri iğne atsan yere düşmeyecek raddede kalabalık geçen Akalın, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bir an olsun gündemden düşmüyor. Son olarak ünlü sanatçının İstanbul konserinde giydiği kıyafetle ortalık yangın yerine döndü. Peki, Okan Kurt’u çileden çıkartan o paylaşım neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.