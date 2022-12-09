- 09 Ara 2022 - 11:56 G: 09 Ara 2022 - 12:14

WhatsApp’tan Yuvaları Dağıtacak, Eşinizle Ayrı Yatıracak! Öyle Bir Güncelleme Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Twitter, Instagram Yıkılıyor…

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemesiyle herkesin dikkatini çekti. Birçok kişi bu güncellemenin yuvaları dağıtacak hatta eşleri ayrı yatıracak bir hamle olduğunu dile getirdi. Ağızları bir kez daha açık bırakan WhatsApp, sosyal medya mecralarda TT oldu. Peki, WhatsApp güncellemesi ne?

Gerek arama özelliğiyle gerekse çok kolay mesajlaşma sistemiyle çocuktan ihtiyara herkesin kullandığı WhatsApp, dönem dönem güncellemeler yaparak kullanıcılarına yeni heyecanlar katıyor. Geçtiğimiz günlerde gelen yeni güncellemeyle “Herkesten Sil” özelliği artık 8 saatte değil, 2 güne kadar silinebilecekti. Bu özelliğin ardından gelen yeni güncelleme, uygulamayı kullanan herkesin ilgisini çekti. İşte WhatsApp’ın yuva yıkacak olan yeni güncellemesi…

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09 Ara 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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