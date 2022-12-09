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09 Ara 2022 - 11:56

WhatsApp’tan Yuvaları Dağıtacak, Eşinizle Ayrı Yatıracak! Öyle Bir Güncelleme Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Twitter, Instagram Yıkılıyor…

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemesiyle herkesin dikkatini çekti. Birçok kişi bu güncellemenin yuvaları dağıtacak hatta eşleri ayrı yatıracak bir hamle olduğunu dile getirdi. Ağızları bir kez daha açık bırakan WhatsApp, sosyal medya mecralarda TT oldu. Peki, WhatsApp güncellemesi ne?